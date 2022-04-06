Москва, , 15:13 — REGNUM Председатель Совфеда Валентина Матвиенко направила соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

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«Ушел из жизни талантливый и одаренный человек, яркий, сильный, авторитетный политик и государственный деятель. Владимир Вольфович обладал уникальными лидерскими качествами, острым умом и широчайшей эрудицией, всегда стратегически мыслил, последовательно отстаивал свои убеждения», — отметила Матвиенко.

Жириновскому удалось многое сделать для развития современного общества, защиты национальных интересов, становления российского парламентаризма, сохранения русского мира, его культуры и традиций, подчеркнула сенатор.

Она также обратил внимание на то, что все знали Жириновского как «истинного патриота, стремившегося приносить максимальную пользу Родине».

«Имя Владимира Вольфовича навсегда останется в политической истории нашего отечества», — убеждена она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Жириновский скончался в Москве после продолжительной болезни.