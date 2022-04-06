Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член партии «Единая Россия» Александр Бельский считает, что слова скончавшегося российского политика Владимира Жириновского стали крылатыми и ушли в народ, поэтому их будут цитировать и спустя десятилетие. Своим отношением к Жириновскому спикер поделился с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com Александр Бельский. (фото: личная страница политика в vk.com /aleksandr_belsky)

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

«Действительно, большая потеря для всех людей, для государства нашего. Хотел бы принести искренние соболезнования семье, близким, всей партии ЛДПР, потому что это, конечно, человек, который, я бы даже сказал, явление в политике не только в Российской Федерации, а вообще в мировой политике», — заявил Александр Бельский.

Он назвал «величайшей потерей» новость о смерти политика. Председатель петербургского парламента подчеркнул, что Владимир Жириновский тонко чувствовал людей, выражал всегда чёткую патриотическую позицию.

Также Бельский отметил, что этот тот человек, которого как раз не хватает именно сейчас. Он бы понятно смог объяснить, что нужно стране и людям.

Напомним, о смерти политика заявил спикер Госдумы Владимир Володин. Он подчеркнул, что Жириновский длительное время боролся с болезнью.