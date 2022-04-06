Симферополь, 6 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Торговлю в рублях начали вести в Херсонской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщил 6 апреля журналистам заместитель председателя правительства республики Крым Георгий Мурадов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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»Крым очень тесно и плодотворно восстанавливает сотрудничество с южными регионами Украины, которые к нам всегда тянулись, всегда помогали Крыму как туристической территории снабжать продовольствием большое количество туристов. Наши друзья в Херсонской и Запорожской областях эту функцию восстанавливают. Торговлю они начинают вести в рублях», — приводят РИА Новости слова Мурадова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов ранее поддержал решение Банка России об утверждении порядка обмена наличной украинской гривны на рубли. В Крыму обмен производится в операционных офисах РНКБ.

Двумя неделями ранее Мурадов сообщал о том, что в находящихся под контролем Вооружённых сил России южных регионах Украины уже ходят рубли.