Луганск, 6 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Донецкий Луганской Народной Республики. Об этом 6 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 14:40 с украинских позиций в населённом пункте Нижнее был открыт огонь по Донецкому с применением артиллерийского орудия калибром 122 мм. Всего по посёлку выпущено десять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки украинские войска в ЛНР потеряли 40 человек личного состава, сообщили в Народной милиции республики.