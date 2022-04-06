Луганск, 6 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Состояние воздуха после подрыва украинскими силовиками цистерны с химическим веществом в городе Рубежном Луганской Народной Республики контролируется специалистами ЛНР. Об этом 6 апреля сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Faramarz Hashemi Контроль

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«Это очень опасно. Наши специалисты занимаются, где-то мы [используем] газоанализаторы. Анализируем воздух», — пояснил он.

Пасечник добавил, что как только какие-то допустимые нормы начнут превышаться, будут предприняты необходимые меры для спасения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в цехе завода «Заря» в городе Рубежном в ЛНР произошёл подрыв цистерны с химическим веществом. По информации военных, цистерну, предположительно, с соляной кислотой, подорвали украинские войска.

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В Народной милиции ЛНР заявили, что террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

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