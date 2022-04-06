Москва, , 14:46 — REGNUM ЛДПР в течение сорока дней прощается с лидером партии Владимиром Жириновским, отпевать его вызвался патриарх Кирилл. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил врио руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

ЛДПР

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«Сейчас мы говорим только об одном: достойное прощание, текущие, в том числе организационные вопросы. Все остальное мы не будем сейчас обсуждать ни в каком формате в течение по крайней мере в течение 40 дней, это противоречит православной традиции. Владимир Вольфович был человеком глубоко верующим. Символично, что предстоятель нашей церкви святейший патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — сказал Слуцкий.

«Сейчас, в эти дни и в ближайшие 40 дней мы прощаемся с лидером партии. Мы чтим его память и не занимаемся никакими, и не обсуждаем никакие другие вопросы. Светлая память», — добавил он.

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