Москва, 6 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Известие о кончине главы ЛДПР Владимира Жириновского 6 апреля в своём телеграм-канале прокомментировал главный врач московской Городской клинической больницы № 71Александр Мясников:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

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"Я думал, что он — вечен! Таких больше не будет, да и раньше не было, Владимир Вольфович уникален! Как же мне жалко! Я его знал… Соболезнования родным, да и нам всем…».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновской скончался после продолжительной болезни, связанной с последствиями заражения коронавирусом. По данным РИА Новости, политик будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся его родственники.

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