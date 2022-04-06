Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Медицинские стационары Санкт-Петербурга за сутки пополнили 124 человека с COVID-19. Об этом 6 апреля сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Этот показатель на 50 пациентов больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эпидобстановка в Петербурге за сутки вновь изменилась. Количество случаев заражения коронавирусом за сутки возросло до 734 (+34 к показателю прошлых суток). От COVID-19, как основной причины смерти, скончались за сутки 15 больных (-4), а преодолели вирус 2597 петербуржцев (-1965).

На стационарном лечении от ковида, по состоянию на 6 апреля, состоят 1630 человек (-61). Размещены в реанимационных отделениях 243 петербуржца (-5), а подключены к ИВЛ 45 пациентов (-5). Выздоровел и выписался за сутки 121 больной (+95).

После сокращения коечного фонда в Петербурге остаётся 1859 мест для лечения больных с ковидом и пневмонией. Лечебную деятельность ведут восемь городских и один федеральный стационар.

В домашних условиях от ковида лечатся 10 077 петербуржцев. Этот показатель сократился за сутки на 411 пациента.

Отметим, что за всё время в Петербурге выявили 1 505 116 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 33 164 пациента, а выздоровели 1 458 303 человека.