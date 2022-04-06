Песков отказался говорить о планах действий российских войск в Донбассе
Москва, 6 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В администрации президента России переадресовали вопрос о планах дальнейших действий российских войск в Донбассе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посоветовал обратиться за разъяснениями в профильное ведомства.
Говоря о решении российских властей отвести войска из Киевской области, Песков напомнил, что «это всё было обнародовано».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Отвести российские войска из Киевской области после переговоров с украинской стороной в Стамбуле приказал лично президент РФ Владимир Путин. По его словам, это был «жест доброй воли», сделанный Москвой Киеву для создания благоприятных условий для переговоров.
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