Москва, 6 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В администрации президента России переадресовали вопрос о планах дальнейших действий российских войск в Донбассе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посоветовал обратиться за разъяснениями в профильное ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это в Минобороны», — уточнил официальный представитель Кремля.

Говоря о решении российских властей отвести войска из Киевской области, Песков напомнил, что «это всё было обнародовано».

«Говорилось, что был приказ пойти на существенное сокращение военной активности вокруг Киева и Чернигова с тем, чтобы создать соответствующие условия для тех, кто принимает важные решения, которые необходимы для того, чтобы эти переговоры продвигались», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Отвести российские войска из Киевской области после переговоров с украинской стороной в Стамбуле приказал лично президент РФ Владимир Путин. По его словам, это был «жест доброй воли», сделанный Москвой Киеву для создания благоприятных условий для переговоров.

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