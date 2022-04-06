Париж, 6 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Власти Франции завершили подготовку к проведению гуманитарной операции в Мариуполе. Об этом 6 апреля сообщил представитель правительства страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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Он рассказал, что Франция завершила подготовку к гуманитарной операции в Мариуполе. Для её начала, республика ждёт согласия властей Российской Федерации, отметил представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России доставило в Донбасс и на Украину более 650 тонн гуманитарной помощи.