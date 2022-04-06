Москва, 6 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский очень много энергии отдавал людям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

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«Это всегда был человек полный энергии, амбиций, человек, который был переполнен идеями, эмоциями, в моем понимании даже иногда авантюрным», — отметил Васильев.

Жириновский создавал особый настрой в политическом поле страны и оказал влияние на политическую мысль в целом, указал парламентарий.

«Все политики в какой-то степени оказывались под влиянием принятия — непринятия, согласия — несогласия тех таких иногда в гротескной форме ярких, острых, пограничных, иногда с допустимым идей, высказанных по очень острым вопросам», — говорит Васильев

Он выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского.