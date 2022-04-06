Киев, 6 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Власти Украины задумались о том, чтобы искоренить на территории страны любое упоминание о России. Так, в Верховную раду внесён законопроект о запрете на Украине географически названий, связанных с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина превыше всего

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Проектом закона предлагается запретить «присваивать географическим объектам названия, возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие, символизирующие Российскую Федерацию или её достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран», пишет «Укринформ».

Ожидается, что «принятие законопроекта обеспечит уменьшение влияния России на внутреннюю политику Украинского государства и мировоззрение граждан, создаст предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц, ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

Инициаторами проекта выступили 50 депутатов, в том числе от правящей партии «Слуга народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины приняла проект закона о запрете деятельности «пророссийских» политических партий на территории страны. Кроме того, в конце марта в Верховную раду был внесён законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине.

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