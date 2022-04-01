Киев, , 18:44 — REGNUM Верховная рада Украины приняла проект закона о запрете деятельности «пророссийских» политических партий на территории страны. Об этом сообщила 1 апреля председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно документу, в расширенный список оснований для ликвидации политической партии на Украине будет входить «популяризация или пропаганда» российских государственных органов, должностных лиц и организаций, контролируемых государством.

Также основанием для принудительного роспуска политической партии будет служить «оправдание или признание правомерности» данной партией специальной военной операции России на Украине.

Законопроектом также определяется, что дела о запрете политических партий на Украине должны будут «рассматриваться как срочные в сокращённые сроки».

Напомним, ранее сегодня Верховная рада также приняла законопроект о расширении перечня лиц, имущество которых подлежит национализации.

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