Москва, 6 апреля 2022, 13:55 — REGNUM В память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском на заседании Московской городской думы была объявлена минута молчания, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Перед этим председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») отметил большую роль, которую Жириновский играл в российской политике.
«Ушёл из жизни российский политик, руководитель парламентской партии в Госдуме Владимир Жириновский. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — сказал Шапошников.
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