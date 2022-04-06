Москва, 6 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском на заседании Московской городской думы была объявлена минута молчания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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Перед этим председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») отметил большую роль, которую Жириновский играл в российской политике.

«Ушёл из жизни российский политик, руководитель парламентской партии в Госдуме Владимир Жириновский. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — сказал Шапошников.