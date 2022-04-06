Москва, , 13:43 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Смерть российского политика Владимира Жириновского – все новости»

Глава столицы назвал Жириновского одаренным человеком, который внес больной вклад в политическую жизнь современной России.

«Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии», — написал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки 1 018 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19