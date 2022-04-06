Москва, 6 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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Глава столицы назвал Жириновского одаренным человеком, который внес большой вклад в политическую жизнь современной России.

«Многих людей покоряли его нестандартные идеи, харизма. Вместе с тем Владимир Вольфович всегда горячо откликался на происходящие в стране и мире события. Смело отстаивал свои взгляды и программу возглавляемой им партии», — написал Собянин.