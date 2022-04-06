Москва, 6 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Чтобы изучить обстоятельства произошедшего в Буче под Киевом, для начала нужно определить условия беспристрастного и независимого расследования. Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Безусловно, чудовищную инсценировку в Буче нужно и должно расследовать. Но при этом нужно определиться, что будет являться действительно беспристрастным, независимым расследованием», — заявил Песков.

«Мы с вами помним различного вида расследования, где Россия не была стороной в последнее время и которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Вот очень важно избежать такой ситуации», — указал он.

Напомним, 3 апреля украинские власти и западные СМИ заявили о массовом убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом и обвинили в этом российских военных. В России обвинения поставили под сомнение, поскольку Вооружённые силы РФ покинули город ещё 30 марта.