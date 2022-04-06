Москва, 6 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был великим политиком, отметила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

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«Можно по-разному относиться к его деятельности и взглядам, но нельзя не признать, что он был великим политиком! Вместе с ним ушла эпоха. Ушло время, которого нам будет очень не хватать. Также, как будет не хватать дерзкого, непредсказуемого и вечно не унывающего Жириновского», — отметила Филатова в телеграм-канале.

Она выразила соболезнования родным и близким Жириновского.