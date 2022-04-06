Москва, 6 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. С уходом из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского парламентаризм России понёс тяжелую утрату, отметил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронова

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«Яркий политик, настоящий и большой Патриот России, бескомпромиссный борец за национальные интересы нашей страны, блестящий, остроумный полемист. Как бы его голос был нужен сейчас, когда наконец-то Россия поднялась из окопов за новый Мир!» — отметил Миронов в телеграм-канале.

Он принес искренние соболезнования родным и близким Жириновского, всем членам ЛДПР, избирателям и поклонникам.