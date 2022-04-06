Москва, 6 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Дискуссии об уместности или неуместности проведения праздника 9 Мая на фоне спецоперации на Украине в Кремле не слышали. Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Я ни разу не слышал, честно говоря, об этих доводах. Поэтому я, наверное, оставлю без ответа. Я не думаю, что здесь требуется какой-то ответ», — заявил Песков.