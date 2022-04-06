Воронеж, 6 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Воронежской области с заражением коронавируса госпитализировали 93 человек, данные за сутки опубликованы 6 апреля на сайте стопкоронавирус.рф. Это на девять человек больше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтвержден 371 новый случай заражения коронавирусом, это на 70 меньше по сравнению с предыдущими сутками. Выписан с выздоровлением ещё 1 131 пациент, скончались четыре человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В Воронежской области за два года пандемии подтверждено 372 464 случая заражения коронавирусом, Выздоровевшими признаны 356 230. Подтверждена смерть после ковида 8 103 воронежцев.