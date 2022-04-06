Москва, 6 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий комментарий он дал 6 апреля журналистам.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет, я не знаю. Может быть что-то произошло, пока идёт конференц-кол. Но я не располагаю информацией», — заявил Песков.