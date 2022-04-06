Гавана, 6 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. С 6 апреля Куба отменяет необходимость предоставлять результаты теста на коронавирус или сертификата о вакцинации для въезда в страну. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Pixabay.com Куба

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Согласно заявлениям министерства здравоохранения, достичь смягчения правил удалось за счёт улучшения ситуации в области здравоохранения, а также высокого уровня иммунизации кубинского населения. Тем не менее, Куба сохранит случайное тестирование въезжающих в аэропортах и морских портах.

Необходимость соблюдения социальной дистанции и всеобщей дезинфекции останется в силе. На сегодняшний день в Кубе инфицировано 89,5% взрослого населения.