Москва, 6 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 18 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 6 апреля официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 21.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 42 817 человек.