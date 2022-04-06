Краснодар, 6 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы 136 пациентов с коронавирусом, данные на утро 6 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 5 апреля, сообщалось о 105 госпитализированных кубанцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Краснодарском крае выявили 441 случай заражения коронавирусом, это на 337 случаев больше, чем накануне.

«В Краснодаре выявили 85 случаев, в Геленджике — 34, в Новороссийске и Выселковском районе — по 29, в Крымском и Тимашевском — по 19, в Абинском — 18», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на территории края официально подтверждено 253 165 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 238 926 человек. Скончались от осложнений на фоне инфекции 10 729 пациентов.

В стационарах региона с COVID-19 и подозрением на него лечатся 1 436 человек, на ИВЛ находится 51 пациент, ещё один человек на ЭКМО.