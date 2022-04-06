Сегед, Венгрия, 6 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Власти Венгрии прорабатывают решение о переходе к оплате российских поставок природного газа в рублях. Об это 6 апреля сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

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В ходе пресс-конференции он рассказал, что первое платёжное обязательство по новым правилам перед Газпромом Венгрия должна выполнить в конце мая. Сейчас власти страны прорабатывают технические детали этого решения.

«Энергоснабжение Венгрии безопасно и останется безопасным», — сказал Сийярто.