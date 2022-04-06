Нижний Новгород, 6 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Девять современных инвалидных колясок с электроприводом отечественного производителя получило протезное предприятие Нижнего Новгорода. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС) РФ.

OpenClipart-Vectors Инвалидная коляска

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Отмечается, что российские инвалидные коляски не уступают зарубежным аналогам и представляют производство, работающее в рамках импортозамещения.

Также указывается, что получившие указанные технические средства оценили их основные преимущества: легкость управления, возможность регулирования коляски под анатомию и приспособления для правильной фиксации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крестьянское хозяйство предпринимателя Олега Тоцкого в Пензенской области готово увеличить производство молока в рамках импортозамещения.