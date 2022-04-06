Москва, 6 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Ситуация в городе Буча Киевской области является организованной фальсификацией. Об этом 6 апреля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он полностью опроверг предположения, что российские военные могут быть причастны к ситуации в Буче.

«Мы подчеркиваем, что изображения, которые были представлены, являются результатом организованной фальсификации», — сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

Пресс-секретарь подчеркнул, что российская армия не нацелена на мирных жителей и не бомбит жилые дома.