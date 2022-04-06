Пекин, 6 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Властям США следует отказаться от введения санкций и прекратить разжигать конфликт, если они действительно хотят помочь деэскалации ситуации на Украине. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 6 апреля в ходе брифинга.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам», — заявил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Чжао также заявил, что обвинения, связанные с произошедшим в городе Буча под Киевом, должны подкрепляться реальными фактами. Ранее, напомним, российские власти опровергли причастность военных РФ к гибели мирных жителей в Буче.

Читайте также: Китай потребовал подлинных фактов по событиям в Буче