Москва, 6 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Задачи спецоперации на Украине следует выполнить полностью, иначе всей молодежи придется надеть шинели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете безопасности — демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит… вам всем придется надеть шинели», — сказал Зюганов в ходе заседания Молодежного парламента.

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.