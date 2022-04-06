Москва, 6 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. 7 апреля депутаты Госдумы будут проинформированы о шагах правительства, направленных на снижение эффекта от западных санкций на экономику России. Об этом 6 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по подготовке ежегодного отчёта правительства в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Детально расскажу также я и о шагах, которые нужны, чтобы минимизировать влияние санкций на развитие нашей страны», — заявил Мишустин.

«В преддверии мы провели консультации со всеми думскими фракциями. Депутаты высказали очень важные предложения, которые касаются буквально всех сфер нашей деятельности — от медицины и образования до промышленности и транспорта. Представили целый ряд инициатив по противодействию давлению недружественных стран. Конечно, они будут учтены в нашей работе», — указал он.