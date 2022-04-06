Москва, 6 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Вывод российских войск из-под Киева является жестом доброй воли, сообщил 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, данный жест доброй воли нужен для создания условий для переговоров Москвы и Киева, чтобы они привели к серьёзным решениям.

Песков отметил, что Москва рассчитывает получить согласие президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые условия, что позволит завершить российскую спецоперацию на Украине.