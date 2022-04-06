Москва, 6 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Отвод Вооружённых сил России из Киевской области — это жест доброй воли со стороны нашей страны. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Отвод российских военных сил нужен для создания условий переговоров России и Украины», — пояснил он.

По мнению Пескова, в ходе переговоров двух государств возможны серьёзные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация на Украине преследует цель очистить страну от националистических батальонов, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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