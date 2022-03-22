Москва, , 22:20 — REGNUM Специальная военная операция на Украине преследует цель очистить страну от националистических батальонов, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.

Григорий Сокиринский. Лето в Русановке. 1971 Украина, Киев

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Напомнив, что российские военные уничтожают на украинской территории только военные объекты, представитель Кремля сказал, что Москва должна быть уверена: Украина стала нейтральной страной, перестав быть центром русофобии.

Он также указал на то, что Украина после развала СССР, по её же конституции, была нейтральной страной.

Песков «Мы должны избавиться от украинских националистических батальонов, которые сейчас в борьбе с российскими войсками пытаются прикрываться живым щитом из мирных граждан».

Он добавил, что российская спецоперация должна привести к тому, что Крым будет признан Киевом неотъемлемой частью России и что республики Донбасса получат независимость: Киев должен признать, что потерял ДНР и ЛНР после госпереворота 2014 года.

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