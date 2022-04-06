Москва, 6 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В условиях антироссийских санкций предприятия государственной корпорации «Росатом» заместили потребности российских медицинских организаций в радиофармпрепаратах на основе йода-131 и генераторах технеция-99m. Об этом сообщила 5 апреля пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа», под управлением которого находится официальный поставщик изотопной продукции Росатома.

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Отмечается, что ранее некоторыми учреждениями использовалась изотопная продукция иностранного производства — из Венгрии и Франции. Также указывается, что в настоящее время западные поставки полностью замещены отечественной продукцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 200 вагонов было обработано новым логистическим терминалом в Забайкальске на границе с Китаем за неделю с момента его открытия.