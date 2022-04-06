Сеул, 6 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1878 человек. Об этом 6 апреля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 6 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 980 377 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1819 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 504 308 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 12 121 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 840 952 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 286 294 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 14 553 644.

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