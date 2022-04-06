Сеул, 6 апреля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. В Южной Корее за сутки выявили 286 294 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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По его данным, всего 22 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Центр отмечает, что уже шесть дней подряд число выявляемых пациентов не превышает 300 тыс. человек ежесуточно. Не исключается, что в республике уже происходит спад заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 14 553 644. Также за минувшие сутки в стране скончался 371 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 18 033 человека.