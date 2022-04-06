Симферополь, 6 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Республики Крым за сутки попали 24 человека, данные на утро 6 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 5 апреля, сообщалось о 25 госпитализированных ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили ещё 129 крымчан. Это на 17 случаев заражение меньше, чем было подтверждено сутками ранее. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 195 человек. Подтверждена смерть четырёх пациентов.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 179 256 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 170 981 человек, скончались 5 129 крымчан с ковидом.