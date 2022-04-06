Бердск, Новосибирская область, 6 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В школе Бердска по факту публикации о нарушениях при организации питания в столовой будет оперативно проведена проверка. Об этом заявили в министерстве образования Новосибирской области.

Kzn.ru Школьная столовая

«В связи с публикациями СМИ о нарушениях при организации питания в общеобразовательной организации, министерство сообщает, что проверить подлинность фотографий, место, дату и время, когда они были сделаны, и приведенных утверждений не представляется возможным, — говорится в официальном комментарии минобра. — Тем не менее, по факту публикации министерство образования Новосибирской области совместно с управлением образования и молодежной политики города Бердска оперативно проведет проверку качества организации питания в школе №1».

Отмечается, что к проверке будут привлечены родители.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что темой заинтересовалась и новосибирская прокуратура.

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