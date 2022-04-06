Новосибирск, 6 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована проверка сообщения о нарушении прав детей в столовой бердской школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Https://edu.gov.ru Школьная столовая

«По сообщению СМИ в столовой школы №1 в Бердске не соблюдаются правила и нормы подготовки пищи, нарушаются права учеников образовательной организации на горячее питание, — уточнили в ведомстве. — Городская прокуратура организовала с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, об образовании».

По данным прокуратуры, по итогам проверки санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся в образовательных организациях города в феврале 2022 года, в 13 образовательных организациях были установлены нарушения.