Пекин, 6 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Обвинения, которые предъявляются по событиям в городе Буча Киевской области Украины, должны быть основаны на реальных фактах. Об этом 6 апреля заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Комментируя ситуацию в Буче, он заявил, что любые обвинения должны основываться на подлинных фактах.

«Необходимо сохранять сдержанность вплоть до проведения расследования», — сказал представитель МИД Китая.