Москва, 6 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Продление майских праздников в 2022 году до десяти дней позволит жителям России обработать сады и огороды, а также побольше пообщаться друг с другом. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, сообщает пресс-служба партии.

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Майские праздники, полагает он, следует продлить на период с 1 по 10 мая, чтобы люди успели посадить овощи. Парламентарий отметил, что на Украине явно будет сорван сезон весенних посадок, но и в России есть проблемы с семенами и, в конечном итоге, с обеспечением продовольственной безопасности.

«Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10−40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — пояснил Даванков.

Он подчеркнул, что «людям нужно выживать». Кроме того, дополнительные выходные позволят людям «больше времени провести с близкими».

Напомним, что в 2022 году выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Предложение Даванкова распространяется на 4, 5 и 6 мая.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме каждый год возникают дискуссии о необходимости сократить то майские праздники, то новогодние каникулы.

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