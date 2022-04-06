Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Промышленное производство вакцины от COVID-19 «Конвасэл» запущено в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ФМБА.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что созданные специально для производства новой вакцины мощности института позволят производит ежемесячное до 2 млн доз препарата, а затем — в зависимости от потребностей.

Также указывается, что в рамках мероприятий «Года науки и технологий» в России в 2021 году на базе СПбНИИВС ФМБА РФ был построен и запущен новый цех по производству рекомбинантных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые технологии, позволяющие оценить риск формирования тромбов при диагностике и лечении ишемической болезни сердца, разработали специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ и НМИЦ им. В.А. Алмазова.