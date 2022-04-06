Париж, 6 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Власти Франции приняли решение отменить все коронавирусные ограничения на въезд для граждан России. Информация о новых правилах опубликована на сайте генерального консульства республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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Теперь гражданам России для въезда на территорию Франции не требуются сертификаты вакцинации, тесты и особые основания, говорится в информации консульства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля Франция возобновила выдачу всех типов виз для граждан России.