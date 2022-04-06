Москва, 6 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Россия ожидает, что поставки странами НАТО оружия Киеву будут продолжаться. Об этом 6 апреля заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Nato.int Александр Грушко

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Они (страны НАТО — ред.) индивидуально поставляют (оружие), будут продолжать поставлять, это очевидно», — сказал он, говоря о пнамеченном на 6−7 апреля заседании глав МИД стран — членов альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение властей Латвии и Литвы о снижении уровня отношения с Россией недальновидно, и оно способствует сужению возможностей для политического диалога.