Москва, 6 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видеоролик с ударом ракетами «Оникс» по военным объектам Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

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На кадрах ракеты «Оникс» наносят удар по базам горючего, снабжавшим украинские войска. Ракеты выпущены из берегового комплекса «Бастион», развёрнутого на побережье Чёрного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 апреля высокоточные удары ВС РФ уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для украинских войск.