Москва, 6 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Высокоточные удары уничтожили пять украинских баз хранения горюче-смазочных материалов. Об этом 6 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

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По информации министерства, нанесённые утром 6 апреля удары ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов. Объекты находились в населённых пунктах Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

За минувшую ночь авиация и ракетные войска ВС РФ уничтожили 24 военных объекта Украины, рассказали, в Минобороны.