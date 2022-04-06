Таллин, 6 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Эстония пока не планирует высылку из страны чрезвычайного и полномочного посла РФ Владимира Липаева, предприняты другие меры по ограничению деятельности российских дипломатов. Об этом вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер сообщил в интервью новостям гостелерадиовещанияERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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«Все-таки сосредоточимся на тех делах, которые помогут Украине. Высылка посла не очень поможет украинцам и не приблизит конец этого конфликта. Но если правительство примет такое решение, то и этот шаг, конечно, возможен», — отметил Вольмер.

Он добавил, что в Таллине посольство и консульство РФ остаются и работают: «Живущим вне столицы гражданам РФ теперь нужно будет решать свои дела в Таллине».

Ранее Эстония объявила о закрытии генконсульства РФ в Нарве и консульского отдела в Тарту. Кроме того, страну до 30 апреля должны будут покинуть 14 консульских сотрудников, семеро из которых имеют дипломатический статус.

«Решение закрыть генконсульство в Нарве и консульский отдел в Тарту основано на том, что отношения между странами, как раньше, уже невозможны», — подчеркнул представитель эстонского МИДа.