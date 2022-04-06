Омск, 6 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Омской области семьи погибших во время спецоперации военнослужащих получат по 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в региональном правительстве.

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Омский губернатор Александр Бурков поручил выделить средства на поддержку семей военнослужащих из областного бюджета.

«К членам семьи относятся постоянно проживающие на территории Омской области родители, вдовы, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, ставшие инвалидами до 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения», — говорится в сообщении облправительства.

Деньги распределят поровну между членами семьи военнослужащего, погибшего при выполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Сейчас областной минтруд разрабатывает соответствующий документ о порядке назначения региональной выплаты.

«Поручил региональному минтруда начать выплаты как можно скорее», — отметил Бурков.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина, семьи погибших в ходе спецоперации военнослужащих получат страховое обеспечение и единовременное пособие. Сумма всех выплат семье одного погибшего составит 7,4 млн рублей. Кроме того, родственникам погибших назначат дополнительную выплату в 5 млн рублей.

Добавим, под меры поддержки попадают не только военные, но и сотрудники других силовых структур, задействованных в спецоперации.

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